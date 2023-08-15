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Altınordu’dan kötü prova

HABER MERKEZİ
Altınordu’dan kötü prova
TFF 2. Lig'de mücadele edecek Altınordu'dan kötü prova. Kırmızı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Somaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz gün Bursa Yıldırım ile hazırlık karşılaşmasına çıkan Altınordu, 3-1'lik galibiyetle ayrılarak taraftarına umut vermişti.. Çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir ekibi, bu kez ligin iddialı ekiplerinden Soma ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyemeyen İzmir ekibi, Manisa temsilcisi karşısından yenilgiyle ayrıldı. Sosyal medya üzerinden maçı yorumlayan taraftarlar, takımın 2. Lig'e hazır olmadığına yönelik yorumlar yaparak sonucu eleştirdi.
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