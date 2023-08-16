Altınordu’dan Ata’ya saygı

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, 100. yılına adım atacağı yeni sezon öncesi tasarlanan Atatürk temalı formasıyla alkış topladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan esinlenilerek yapılan beyaz formanın göğüs bölümünde Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda "Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir İleri" emrini verdiği anı betimleyen heykelin görüntüsü yer aldı. Kulüpten "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe" başlığıyla yapılan açıklamada "Deplasman formamızda her zaman fikirlerini benimseyip, gelecek nesillere aktardığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağımıza temsilen silüet yer almakta" ifadelerine yer verildi. Futbolseverler, sosyal medyada yeni formanın satışa çıkacağı günü iple çektiklerini dile getirdi.