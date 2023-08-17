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Altınordu’da Ali sevinci

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Ali sevinci
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da izinli olması nedeniyle kampa geç dahil olan forvet Ali Özgün'ün fiziksel eksiğini gün geçtikte kapattığı belirtildi. İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlarken, 2 Ağustos'ta takıma katılan gurbetçi santrfor ilk etapta bireysel çalışıp daha sonra takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, Efeler 09 SFK ile oynadıkları ilk hazırlık maçında Ali Özgün'ü kadroya almazken, tecrübeli golcü Bursa Yıldırımspor ve Somaspor'la oynanan son 2 özel randevuda sonradan oyuna girdi. Geçen sezon ikinci yarıda geldiği Altınordu'ya 9 gollük katkı sunan Ali Özgün'ün 27 Ağustos'ta başlayacak lige hazır girmesi bekleniyor.
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