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Haberler Altınordu Altınordu son sınavda

Altınordu son sınavda

HABER MERKEZİ
Altınordu son sınavda
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi 4'üncü ve son hazırlık maçında bugün 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor'u konuk edecek. İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda oynanacak özel karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Oynadığı hazırlık maçlarında Efeler 09 SFK'yı 4-0, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 mağlup edip, Somaspor'a 1-0 yenilen Altınordu, lig öncesi Akhisar temsilcisi karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Kırmızı-lacivertliler, ligin ilk haftasında 27 Ağustos Pazar günü Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak.
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