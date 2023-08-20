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Haberler Altınordu Altınordu’da 4 genç kiralanıyor

Altınordu’da 4 genç kiralanıyor

HABER MERKEZİ
Altınordu’da 4 genç kiralanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişip yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan 4 futbolcunun kiralık olarak başka kulüplere gönderilmesine karar verildi.

İzmir ekibi kamp döneminde 30 kişilik kadrosuyla çalışırken, teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın raporu doğrultusunda santrfor Gökberk Efe, kanat oyuncusu Mustafa Karaman, orta saha oyuncuları Tugay Güner ve Mehmet Ablay'ın geçici transfer yoluyla kulüpten ayrılması kararlaştırıldı.

Gökberk, geçen sezonun ikinci yarısında 1922 Konyaspor'da kiralık oynamıştı.

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