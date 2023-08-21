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Haberler Altınordu Altınordu'da Yusuf U-19 takımında mücadele edecek

Altınordu'da Yusuf U-19 takımında mücadele edecek

TFF 2. Lig'de mücadele eden Altınordu'da kadro planlaması devam ediyor. İzmir ekibinde 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Talga U-19 takımında mücadele edecek.

DHA
Altınordu’da Yusuf U-19 takımında mücadele edecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Talga, U19 takımına gönderildi. Kırmızı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde yine altyapıdan yetişen Gökberk, Mustafa Karaman, Tugay ve Mehmet'in başka kulüplere kiralanmasına karar verilmişti.

İzmir ekibinde 5 genç oyuncunun A takımdan ayrılmasıyla birlikte kadrodaki futbolcu sayısı 30'dan 25'e düştü. Altınordu, 27 Ağustos Pazar günü evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacağı ligin ilk maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

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