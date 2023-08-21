Altınordu’dan farklı galibiyet

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, son hazırlık maçında 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor'u 5-0 mağlup etti. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakada kırmızı-lacivertliler sahaya Serhat, Furkan Metin, Rahmi, Hasan Berat, Yusuf Can, Metehan, Tayfun, Sami, İlkan, Ali Özgün ve Altar Han ilk 11'i ile çıktı. İzmir ekibinin gollerini 36'ncı dakikada Ali Özgün, 61'inci dakikada Metehan, 82'nci dakikada Altar Han, 88 ve 90+1'inci dakikalarda Keni Var kaydetti. Altınordu ligde 27 Ağustos'ta evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacağı ilk maç öncesi moral tazeledi. İzmir temsilcisinde ilk 11'de 10 altyapı oyuncusu forma giyerken toplamda 14 altyapı futbolcusu görev yaptı.