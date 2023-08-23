Küçüktaka sabır istedi

TFF 2'nci Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele edecek Altınordu'da gözler Beyaz Grup'ta pazar günü iç sahada oynanacak Nazilli Belediye maçına çevrildi. Birbirini tanıyan ancak bir arada fazla oynamamış oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren teknik direktör Atilla Küçüktaka taraftarlardan sabır istedi. Küçüktaka, "4 hazırlık maçında da ligde sahaya süreceğimiz ilk 11'i oynatamadık. Bu mazeret olmayacak. Biz yavaş yavaş lige ağırlığını koyan ve gelişen bir takım olacağız. Sabırla bu süreci bekleyeceğiz" dedi. Öte yandan Altınordu'nun iç saha maçlarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama talebi olumlu yanıt aldıktan sonra resmileşti. Federasyon, Nazilli maçının tesisteki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacağını ilan etti.