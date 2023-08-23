  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Küçüktaka sabır istedi

Küçüktaka sabır istedi

HABER MERKEZİ
Küçüktaka sabır istedi
TFF 2'nci Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele edecek Altınordu'da gözler Beyaz Grup'ta pazar günü iç sahada oynanacak Nazilli Belediye maçına çevrildi. Birbirini tanıyan ancak bir arada fazla oynamamış oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren teknik direktör Atilla Küçüktaka taraftarlardan sabır istedi. Küçüktaka, "4 hazırlık maçında da ligde sahaya süreceğimiz ilk 11'i oynatamadık. Bu mazeret olmayacak. Biz yavaş yavaş lige ağırlığını koyan ve gelişen bir takım olacağız. Sabırla bu süreci bekleyeceğiz" dedi. Öte yandan Altınordu'nun iç saha maçlarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama talebi olumlu yanıt aldıktan sonra resmileşti. Federasyon, Nazilli maçının tesisteki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacağını ilan etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA