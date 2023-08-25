  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da tüm gözler Serhat’ta

Altınordu’da tüm gözler Serhat’ta

HABER MERKEZİ
Altınordu’da tüm gözler Serhat’ta
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon kaleci Serhat Öztaşdelen'in sergileyeceği performans merakla bekleniyor. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez A takımda birinci kaleci olarak görev yapacak. Son yıllarda kendi yetiştirdiği kalecileri bonservis bedeli elde ederek Süper Lig kulüplerine gönderen kırmızı-lacivertlilerin, yeni bir kaleciyi daha Türk futboluna kazandırması bekleniyor. Geçmiş yıllarda Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç ve Erhan Erentürk gibi kalecileri Süper Lig'e uğurlayan Altınordu, son olarak genç eldiven Onur Alp Çevikkan'ı henüz A takımda oynamadan 700 bin Euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a gönderdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA