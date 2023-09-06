Altınordu çıkış yapacak

TFF 2. Lig'e düştükten sonra Beyaz Grup'taki sezonun ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 mağlup olup geçen haftayı ise bay takım olarak geçen Altınordu, ilk galibiyetine kilitlendi. Bu hafta pazar günü 2'de 0 çeken Beyoğlu Yeniçarşıspor'a İstanbul deplasmanında konuk olacak kırmızı-lacivertli ekip, kazanıp çıkışa geçmeyi istiyor. Teknik direktörü Atilla Küçüktaka, "Ara dönemde Beyoğlu maçına iyi hazırlandık. Nazilli karşısında iki kez öne geçmemize rağmen 3 puanı kaçırmıştık. Bu kez İstanbul ekibi önünde hata yapmak istemiyoruz" dedi. Bay geçirdiği haftada Burdur'da kamp yapan İzmir ekibi, antrenmanlara tesislerinde yeniden başladı.