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Altınordu çok iddialı

Teknik adam Atilla Küçüktaka İstanbulspor deplasmanından 3 puanla döneceklerini söyledi.

HABER MERKEZİ
Altınordu çok iddialı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3. hafta mücadelesinde pazar günü Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Atilla Küçüktaka iddialı konuştu. Bay oldukları geçen hafta Burdur'da yaptıkları kampın çok faydalı geçtiğini söyleyen Küçüktaka, "Çok ihtiyacımız olan galibiyete inşallah bu hafta ulaşacağız. Gidip orada kazanacağız, döneceğiz ve gelişimimizi daha moralli ve güvenli bir ortamda sürdüreceğiz" dedi.

SÜREKLİ GELİŞİYORUZ

Kırmızı-lacivertli takımın her geçen gün birliktelik duygusu içerisinde deneyim kazandığını ve gelişen bir oyun yapıları olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Ligin başında bunun gerçekten zor olacağını biliyorduk. Antrenmanlarımızda üstüne gitmemiz gereken eksik bölümlerimiz var, geliştirmemiz gereken bölümler var. Bunlar için yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu. İlk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilen Altınordu, 2'nci haftayı bay geçti.

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