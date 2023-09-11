Altınordu yine kayıp

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanından da puan çıkartamadı ve kötü gidişatını sürdürdü: 2-1.Sezonun ilk maçında sahasında Nazilli Belediyespor'a 3-2 mağlup olan kırmızı-lacivertliler dün de umduğu puanı alamadı. İzmir ekibi mücadelenin 33. dakikasında kalesinde ilk golü gördü. Bu dakikada ev sahibi ekip Berk Ali Nizam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beyoğlu Yeni Çarşı ikinci yarıda da daha etkili bir görüntü çizdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında bu kez Tolunay Yurtseven sahne aldı ve skoru 2-0'a getirdi. Altınordu bu dakikadan sonra farkı azaltmaya çalıştı. Maçın 66'ıncı dakikasında ikinci yarının başında Ali Özgün'ün yerine oyuna giren Emre Oymak durumu 2-1'e getirdi. Ancak geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Bu sonuçla birlikte kırmızı- lacivertliler ikinci maçını da puansız tamamlayıp taraftarlarını üzdü. Altınordu gelecek hafta sahasında Ankara Demir ile mücadele edecek.