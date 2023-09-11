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Altınordu yine kayıp

Kırmızı-lacivertliler, Nazilli Belediyespor’un ardından dün de Beyoğlu Yeni Çarşı’ya mağlup oldu. Berk Ali ve Tolunay’ın gollerine engel olamayan İzmir ekibi Emre ile farkı bire indirebildi.

HABER MERKEZİ
Altınordu yine kayıp
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanından da puan çıkartamadı ve kötü gidişatını sürdürdü: 2-1.Sezonun ilk maçında sahasında Nazilli Belediyespor'a 3-2 mağlup olan kırmızı-lacivertliler dün de umduğu puanı alamadı. İzmir ekibi mücadelenin 33. dakikasında kalesinde ilk golü gördü. Bu dakikada ev sahibi ekip Berk Ali Nizam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beyoğlu Yeni Çarşı ikinci yarıda da daha etkili bir görüntü çizdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında bu kez Tolunay Yurtseven sahne aldı ve skoru 2-0'a getirdi. Altınordu bu dakikadan sonra farkı azaltmaya çalıştı. Maçın 66'ıncı dakikasında ikinci yarının başında Ali Özgün'ün yerine oyuna giren Emre Oymak durumu 2-1'e getirdi. Ancak geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Bu sonuçla birlikte kırmızı- lacivertliler ikinci maçını da puansız tamamlayıp taraftarlarını üzdü. Altınordu gelecek hafta sahasında Ankara Demir ile mücadele edecek.
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