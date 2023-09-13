Altınordu’dan en kötü start

Dokuz yıl sonra mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz puanla tanışamayan Altınordu, son 4 yılın en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. İlk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-1 mağlup olan Altınordu, 4 yıl aradan sonra bir sezona üst üste iki mağlubiyet alarak başladı. En son 2019-20 sezonunda 1. Lig'de ilk iki haftada Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük'e kaybederek hayal kırıklığı yaratan İzmir temsilcisi, söz konusu sezonu 14. sırada tamamlamıştı. Bu hafta evinde Ankara Demirspor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertliler, ilk galibiyetini alarak moral bulmayı hedefliyor. Altınordu'da U19 Milli Takımı kampından dönen Hasan Berat Kayalı, Furkan Yöntem ve Arif Şimşir bu hafta kadroda yer alabilecek.