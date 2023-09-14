Veda zamanı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de sıfır yaparak başlayan Altınordu'da kadrodan elenen 8 genç oyuncudan 5'i farklı kulüplere kiralık olarak gönderildi. İzmir ekibi geçen sezon Nazilli Belediyespor'a kiraladığı 23 yaşındaki kanat forvet Anıl Arıcıoğlu'nu bu kez geçici transferle Tokat Belediye Plevnespor'a uğurladı. Geçen sezon Gümüşhanespor'da kiralık oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Tatlı ise bu defa Fatsa Belediyespor'un yolunu tuttu. Geçen sezon 1922 Konyaspor'da kiralık oynayan santrfor Gökberk Efe, yeni sezon için Siirt İl Özel İdarespor'a kiralandı. A TAKIMDA TUTUNAMADILAR

Geçen sezon Altınordu U19 takımında görev yapan iki oyuncudan ön libero Mehmet Ablay sezon sonuna kadar Elazığspor'a imza atarken, merkez orta saha Mustafa Karaman ise Edirnespor'la el sıkıştı. Altınordu'da kadrodan elenen diğer isimler Yusuf Talga, Mustafa Kocabaş ve Tugay Güner ise U19 Takımı'na dahil edildi.