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Altınordu’da Onur yine yok

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Onur yine yok
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde Ankara Demirspor'u yenerek ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Onur Ramazan Toprak'ın bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. Sezonun ilk haftasında Nazilli Belediyepor'a karşı ilk 11'de görev yapan tecrübeli futbolcu, geçen haftaki Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında kadroda yer almamıştı. Tedavisi süren Onur'un henüz iyileşmediği ve Başkent ekibi karşısında oynayamayacağı bildirildi. Ligde çıktığı 2 maçı da kaybeden Altınordu bu hafta seyircisi önünde galip gelip kötü gidişe son vermek istiyor.
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