Altınordu’dan Yusuf hamlesi

TFF 2. Lig ekibi Altınordu, transferin son gününde kadrosuna bir hamle daha yaptı. İzmir temsilcisi, altyapısından yetişen eski futbolcusu Yusuf Acer'i yuvaya döndürdü. Kırmızı-lacivertlilerde 4 sezon A takımda forma giydikten sonra 2019 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olan 26 yaşındaki sol bek, transferin son gününde imza atarak yuvaya döndü. Altınordu'dan gittiği Süper Lig ekibi Rize'de ağır bir sakatlık problemi yaşayan Yusuf, Erzurumspor, Afyonspor ve Akhisarspor'un ardından son olarak geçen sezon ikinci yarıda Muşspor'da oynadı. Kariyerinde 161 mücadelede forma giyen deneyimli savunmacı rakip ağları 1 kez sarsarken, 6 golün de pasını verme başarısı gösterdi.

DEVRİM TAŞKIN İMZAYI ATTI

Öte yandan kırmızı-lacivertli takım transferin bitmesine saatler kala Devrim Taşkın'ı da kadrosuna dahil etti. Son olarak Amed forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Eyüp, Beşiktaş, Kahramanmaraş, Keçiörengücü, Sakarya, Şanlıurfa ve Karabey formalarını giydi.