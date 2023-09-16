  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’dan Yusuf hamlesi

Altınordu’dan Yusuf hamlesi

İzmir temsilcisi altyapısından yetişen 26 yaşındaki sol beki kadrosuna kattığını açıkladı.

HABER MERKEZİ
Altınordu’dan Yusuf hamlesi

TFF 2. Lig ekibi Altınordu, transferin son gününde kadrosuna bir hamle daha yaptı. İzmir temsilcisi, altyapısından yetişen eski futbolcusu Yusuf Acer'i yuvaya döndürdü. Kırmızı-lacivertlilerde 4 sezon A takımda forma giydikten sonra 2019 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olan 26 yaşındaki sol bek, transferin son gününde imza atarak yuvaya döndü. Altınordu'dan gittiği Süper Lig ekibi Rize'de ağır bir sakatlık problemi yaşayan Yusuf, Erzurumspor, Afyonspor ve Akhisarspor'un ardından son olarak geçen sezon ikinci yarıda Muşspor'da oynadı. Kariyerinde 161 mücadelede forma giyen deneyimli savunmacı rakip ağları 1 kez sarsarken, 6 golün de pasını verme başarısı gösterdi.

DEVRİM TAŞKIN İMZAYI ATTI

Öte yandan kırmızı-lacivertli takım transferin bitmesine saatler kala Devrim Taşkın'ı da kadrosuna dahil etti. Son olarak Amed forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Eyüp, Beşiktaş, Kahramanmaraş, Keçiörengücü, Sakarya, Şanlıurfa ve Karabey formalarını giydi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA