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Altınordu’nun umudu var

HABER MERKEZİ
Altınordu’nun umudu var
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmada Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'a mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka umutlu konuştu. şam- Menemen FK çıkıs pesinde Sezon başlangıcının bekledikleri gibi zor olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, iç sahada oynadıkları iki maçta takımın coşkulu, istekli ve pozisyona giren bir oyun sergilediğini belirtti. "Çocuklar her şeyi yapıyorlar" diyen teknik patron Küçüktaka, "Sadece skoru yakalayıp devamını getiremiyoruz. Şu an yük gençlerin üzerine biniyor. Zorluyoruz, başaramadık ama çok umutluyum. Gençlere özgüven lazım. Netice almak bizi yukarıya çıkaracak. Bunu 1, 2, 3 maç kıramadık. Bu hafta Bursa'da özlediğimiz bir atmosfer olacak. Umarım ayağa kalkışı gerçekleştireceğiz" " dedi.
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