Altınordu’da Onur sancısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona üç maçta sıfır çekerek başlayan Altınordu'da Onur Ramazan Toprak sancısı yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran yeni transfer Onur Ramazan Toprak'ın iki hafta daha forma giyemeyeceği öğrenildi. İç sahada Nazilli Belediyespor'la oynanan sezonun ilk karşılaşmasında ilk 11'de görev alan 28 yaşındaki gurbetçi sağ kanat oyuncusunun tendonundan yaşadığı sakatlığın geçmediği belirtildi. Aldığı darbe nedeniyle ayağında yara oluşan Onur'un yarasının iltihap kaptığı ve futbolcunun ayağının üzerine basamadığı ifade edildi. Beyoğlu Yeni Çarşı (D) ve Ankara Demirspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncunun tedavisi devam ediyor. Onur, bu haftaki Bursaspor (D) ve gelecek hafta oynanacak Bucaspor 1928 maçlarını da kaçıracak.