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Haberler Altınordu Altınordu’da terapi zamanı

Altınordu’da terapi zamanı

HABER MERKEZİ
Altınordu’da terapi zamanı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçında Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'a yenilerek son sıraya demir atan Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, oyuncularına özgüven aşılıyor. Bu hafta deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde tecrübeli çalıştırıcı özellikle gençlerin morallerini yerine getirmek için motivasyon konuşmaları yapıyor. Öğrencilerinden gerçek potansiyellerini göstermelerini isteyen teknik patron Atilla Küçüktaka'nın bu haftaki Bursaspor deplasmanında kırmızı-lacivertli takımdan mutlak galibiyet beklediği ifade edildi.
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