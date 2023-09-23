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Haberler Altınordu Altınordu Bursa'dan tek puanı 90+2'de aldı

Altınordu Bursa'dan tek puanı 90+2'de aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Bursaspor'a konuk olan Altınordu 1 puanı tek golle aldı.

İHA
Altınordu Bursa’dan tek puanı 90+2’de aldı

Hakemler: Alirıza Altunbakır, Nezihi Aytar, Rüştü Muhammed Orcan

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı (Hamza Baran Arıkan dk. 57), Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Emre Tepegöz dk. 64), Ömer Turan Görgüç, Mustafa Genç, Yusuf Sertkaya (Barış Dalkıran dk. 57), Çağatay Yılmaz (Furkan Emre Ünver dk. 65), Eren Güler (Alperen Şirin dk. 35)

Yedekler: Talha Yakın, Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Melih Sağlam, Enes Gökhan

Teknik Direktör: Nedim Vatansever

ALTINORDU: Serhat Öztaşdelen, Hasan Berat Kayalı, Alperen Selvi (Yusuf Can Esendemir dk. 71), Mert Özmen, Rahmin Salih Kaya, Emre Oymak (Sami Satılmış dk. 46), Metehan Yılmaz (Keni Var Uzun dk. 71), Altay Han Hidayetoğlu, Arif Morkaya (Furkan Metin dk. 46), Ali Özgün, Devrim Taşkaya

Yedekler: Arif Şimşir, Yusuf Acer, Furkan Yöntem, Muhammed Berkay Kınaç, İlkan Sever, Abdullah Soğucak

Teknik Direktör: Atilla Küçüktaka

GOLLER: Bilal Güney (dk. 51) (Bursaspor), Devrim Taşkaya (dk. 90+2) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ali Özgün, Alperen Selvi, Mert Özmen (Altınordu), Yusuf Sertkaya, Çağatay Yılmaz Ömer Turan Görgüç, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)

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