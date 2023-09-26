Altınordu takıma inanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra Bursaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanla tanışan Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, iyi yolda olduklarını dile getirdi. Genç bir takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını ifade eden Murat Korkmaz, "Genç takımız, bu iş bu kadar kolay olsa herkes genç oynattıp ilk dakikadan itibaren başarılı olurdu. Her başarı emek ister, yol ister, zaman ister. Biz bunun farkındayız" dedi. Teknik heyete yüzde yüz güvendiklerini vurgulayan Sportif Direktör Korkmaz, "Teknik ekibimiz büyük özveri ile çalışıyor. Bu emeklerinin karşılığını elbet alacağız. Tempo ve özgüveni yakaladığımız an yeni gelmiş olduğumuz lige selam vereceğiz. Başarılı sonuçlar yakında gelecek" diye konuştu.