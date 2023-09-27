Altınordu’ya gençlik aşısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, U19 takımından iki genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisinde 18 yaşındaki sol bek Alperen Bekli ve aynı yaştaki ön libero Ahmet Şahin kulüple 5'er yıllık mukaveleye imza attı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Teknik Direktörü Bülent Kayıtken, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve sporcuların aileleri katıldı. ALFA İdari Direktörü Can, "Profesyonel statüye geçiş bir kağıttan ibaret. Profesyonel yaşamak, dinlenmek, beslenmek ve saha içinde profesyonel davranışlarda bulunmak en önemlisi" dedi.