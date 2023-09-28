Altınordu ilk peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, pazar günü oynanacak derbide Bucaspor 1928'e karşı ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk 3 maçında Nazilli Belediyespor'a 3-1, Beyoğlu Yeniçarşı ve Ankara Demirspor'a da 2-1 yenilen Altınordu, ilk puanını geçen hafta Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak hanesine yazdırdı. Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, artık kazanma zamanlarının geldiğini ifade etti. Bu arada iki İzmir ekibi Altınordu ve Bucaspor 1928'in pazar günü karşılaşacağı kritik maçın oynanacağı stat değişti. Bu sezon maçlarını Metin Oktay Tesisleri'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynayan kırmızı-lacivertlilerin derbiyi Doğanlar Stadı'na aldırdığı ifade edildi.