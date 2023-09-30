İzmir’de tarihi randevu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu ile Bucaspor 1928, yarın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Buca ekibi, yaz transfer dönemi boyunca mevcut kadronun çoğunluğunu koruyup üzerine de yaptığı flaş transferlerle gücüne güç katarken, kırmızı-lacivertliler ise 9 yıl aranın ardından 2. Lig'e düşerek kabuk değiştirmiş ve büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan oyuncularla sil baştan bir kadro kurmuştu. Yeni bir sayfa açarak bir üst lige yükselme mücadelesi veren iki kulüp Altınordu'nun ev sahipliğinde Doğanlar Stadı'nda kozlarını paylayacak.

İlk 3 haftada rakiplerine mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapan Altınordu ise geçtiğimiz hafta rakibi Bursaspor ile berabere kalmış ve ilk puanını hanesine yazdırarak 1 puanla 18. sırada kendine yer bulmuştu. Altınordu, Buca karşısında kazanarak hem galibiyetle tanışmak, hem de alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk maçında mağlup olan Bucaspor 1928, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi ve 2 galibiyet 2 beraberlikle hanesine 8 puan yazdırarak 8. sıraya konumlandı. Geçen hafta Ege derbisinde Nazilli Belediye'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, İzmir mağekibi Altınordu'yu da yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan. Kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı karşılaşmada iki ekipte de parola 'galibiyet' olarak belirlendi.