Derbide kazanan yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı ve alt sıraları ilgilendiren İzmir derbisinde Altınordu ve Bucaspor 1928 0-0 berabere kaldı. Maçın 7. dakikasında soldan Altınordu ceza sahasına giren Berke, Hasan Berat'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tayfun Sarı penaltı noktasını gösterdi. 8'de penaltı vuruşunu kullanan Erhan Çelenk topu üstten auta yollayarak mutlak golü kaçırdı. 22'de Altınordu atağında çalımlarla ceza sahasına giren Altar Han'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Kıvanç ayağıyla golü önledi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

BU KEZ DE YASİN ÖZTEKİN KAÇIRDI

74'te Bucaspor 1928 bir kez daha penaltı kazanarak öne geçme fırsatı yakaladı. Altınordu ceza sahasında Devrim'in Koray'a müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 76'da bu kez Yasin penaltı vuruşunda topu üstten dışarı gönderdi. 85'te sağdan Devrim'in ortasında müsait pozisyonda Metehan vurdu, kaleci Kıvanç köşeye giden topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 87'de Bucaspor 1928 ceza sahasında oluşan karambolde Ali topa ayak koydu, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Karşılaşmada iki takım birbirine üstünlük kuramadı ve golsüz beraberlikle maç bitti.

KÜÇÜKTAKA DEĞİŞİMİ YILDIRIM İSTİKRARI SEÇTİ

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, Bucaspor 1928 ile oynanan İzmir derbisinde geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor karşılaşmasında sahaya çıkan 11'den farklı olarak 2 değişiklik yaptı. Küçüktaka, İzmir derbisinde Ali Özgün ile Emre'yi yedek kulübesine çekerek sahaya İlkan ile Sami'yi sürdü. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ise geçen hafta Nazilli Bld karşısında sahaya çıkan kadroyu korumayı tercih etti. Nazilli maçındaki 11'i sahaya süren Yıldırım, Altınordu karşısında 'istikrar' dedi.

BUCA TARAFTARINA 'YASAK' KARARI

Altınordu taraftarı, Bucaspor 1928 ile oynanan kritik Ege derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. Çoğunluğunu minik ve genç altyapı sporcularının oluşturduğu taraftarlar maçın başlangıç düdüğünden önce tribünlerdeki yerini aldı. Tribünler müsabaka boyunca tezahürat ve marşlarla, 90 dakika boyunca bir dakika bile susmadı. Bucaspor 1928 taraftarı ise İl Güvenlik Kurulu'nun 'seyirci yasağı' kararını nedeniyle tribünlerdeki yerini alamadı. Passolig uygulamasının olmadığı 2. Lig'de bazı Bucalı taraftarlar, maçı Altınordu tribünlerinden takip etti.

ALTINORDU'NUN HASRETİ SÜRDÜ

Altınordu ev sahibi olduğu derbi maçta rakibi Bucaspor 1928 ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. Sezona 3'te sıfır yaparak başlayan kırmızı-lacivertliler, Bursa beraberliğinin ardından, Fırtına ile de berabere kalarak 5. maçında da 3 puanla tanışamadı. Altınordu, ilk kez gol atamadan 90 dakikayı tamamlarken, kalesini de bu kez gole kapattı.