Altınordu üç puana hasret

TFF 2. Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele eden Altınordu, Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde evinde ağırladığı Bucaspor 1928 ile golsüz eşitlikle berabere kalarak düşüşünü sürdürdü. Geçen sezon hazin bir şekilde 1. Lig'e veda eden kırmızı-lacivertliler, bu senenin ilk 3 maçında Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'a kaybetti. Ardından Bursaspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir ekibi, geçtiğimiz gün konuk ettiği Buca ile yenişemedi. Oynadığı 5 karşılaşmada da kazanamayan İzmir ekibi, 3 puan ile bir türlü tanışamadı, düşme hattında çakılı kaldı. Altınordu'nun teknik direktörü Atilla Küçüktaka, "Adıyaman'dan 3 puan ile dönmek istiyoruz" dedi.