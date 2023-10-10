Altınordu kazanmayı unuttu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sezona oldukça kötü başlayan Altınordu, Adıyaman FK deplasmanından puanla döndü. Geride kalan 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi son 3 maçında eşitliği bozamadı. Kırmızı- lacivertlilerde teknik direktör Atilla Küçüktaka, dış sahadan alınan puanların değerli olduğunu ifade ederek, "Elbette amacımız kazanmak. Bundan sonraki haftalarda sahadan galibiyetlerle ayrılacağımıza inanıyoruz" dedi. Öte yandan Altınordu'da gözler, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor maçına çevrildi. Kupada da olsa ilk galibiyetini almak isteyen İzmir ekibi, hafta sonu mesaisinde ise evinde Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.