Altınordu yine kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, Kırşehir Futbol deplasmanından da puansız ayrıldı: 1-0. Ligde henüz galibiyeti olmayan kırmızı- lacivertliler, düşme potasındaki rakibi karşısında varlık gösteremedi. Kırmızı-lacivertliler, 15. dakikada rakip takım atağında Cerem Talha'nın attığı şık golle 1-0 geriye düşerken, kalan dakikalarda eşitliği ve galibiyeti getirecek golleri bulamadı. Maçı 1-0 yenik tamamlayan İzmir ekibi düşüşünü sürdürürken, kalan 8 maçta 4 puanla 18. sıraya geriledi.