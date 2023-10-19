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Altınordu yine kayıp

Galibiyeti olmayan İzmir ekibi en ciddi rakibi Kırşehir’e de yenildi.

HABER MERKEZİ
Altınordu yine kayıp
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, Kırşehir Futbol deplasmanından da puansız ayrıldı: 1-0. Ligde henüz galibiyeti olmayan kırmızı- lacivertliler, düşme potasındaki rakibi karşısında varlık gösteremedi. Kırmızı-lacivertliler, 15. dakikada rakip takım atağında Cerem Talha'nın attığı şık golle 1-0 geriye düşerken, kalan dakikalarda eşitliği ve galibiyeti getirecek golleri bulamadı. Maçı 1-0 yenik tamamlayan İzmir ekibi düşüşünü sürdürürken, kalan 8 maçta 4 puanla 18. sıraya geriledi.
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