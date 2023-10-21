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Altınordu hareketli

Düşme hattına inen İzmir ekibinde deneyimli forvet Ali Özgün kadro dışı kaldı. Kurmaylar 5 Kasım’dan itibaren iç saha maçlarını Bornova Doğanlar Stadı’nda oynama kararı aldı.

BERKE ÖZBAY
Altınordu hareketli

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve geride kalan 8 karşılaşmada galibiyetle tanışamayarak ligin dibine demir atan Altınordu'da hareketli saatler yaşanıyor. Yaz döneminde birçok tecrübeli oyuncusuyla yollarını ayırarak genç bir kadroyla sezona başlayan İzmir ekibi devre arasını beklemeden bileti kesti. Kırmızı- lacivertlilerde deneyimli forvet Ali Özgün'ün kadro dışı kaldığı öğrenildi. Kırşehir deplasmanına götürülmeyen gurbetçi santrforun disiplinsiz davranışları nedeniyle gözden çıkarıldığı ifade edildi.

TORBALI'DAN AYRILIYOR

Geçen sezon ara transfer döneminde Menemen FK'dan transfer edilen ve kırmızı- lacivertli formayla 1. Lig'de 15 maçta 9 gol kaydeden Ali, bu sezon 2. Lig'de 6 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki santrforun devre arasında kendisine kulüp bulması bekleniyor. İstediği sonuçları bir türlü alamayan ve galibiyet yüzü göremeyen Altınordu'da yönetim, kötü gidişin çözümü için stat değişikliği de yapıyor. Sezon başında maçlarını Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynama kararı alan İzmir temsilcisinde futbolcuların da isteğiyle kalan iç saha maçlarının Doğanlar Stadı'nda oynanacağı öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler 5 Kasım'da oynanacak 1461 Trabzon maçıyla yeniden Bornova'ya dönecek.

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