Afyonspor en zor maç

ALTINORDU Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, cumartesi günü oynanacak Afyonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sezonun en zor maçına çıkacaklarını kaydeden Küçüktaka, "Rakibimiz de bizim gibi son haftalarda çıkış içinde. Disiplinimizden ve felsefemizden ödün vermeden bu maça hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanırsak bizi güvenli bölgeye atacağını düşünüyoruz. Umarım bunu başaracağız" dedi. Altınordu'nun en büyük gücünün altyapı olduğunu vurgulayan Küçüktaka, "A takımda oyuncu eksikliği yaşasak da bunu her an telafi edecek akademi gücümüz var. U17 ve U19'dan genç oyuncularımızı hafta başında bünyemize kattık. Performanslarından çok memnunuz" diye konuştu.