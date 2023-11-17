  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Afyonspor en zor maç

Afyonspor en zor maç

HABER MERKEZİ
Afyonspor en zor maç
ALTINORDU Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, cumartesi günü oynanacak Afyonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sezonun en zor maçına çıkacaklarını kaydeden Küçüktaka, "Rakibimiz de bizim gibi son haftalarda çıkış içinde. Disiplinimizden ve felsefemizden ödün vermeden bu maça hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanırsak bizi güvenli bölgeye atacağını düşünüyoruz. Umarım bunu başaracağız" dedi. Altınordu'nun en büyük gücünün altyapı olduğunu vurgulayan Küçüktaka, "A takımda oyuncu eksikliği yaşasak da bunu her an telafi edecek akademi gücümüz var. U17 ve U19'dan genç oyuncularımızı hafta başında bünyemize kattık. Performanslarından çok memnunuz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA