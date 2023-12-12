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Altınordu Ata’yı ziyaret edecek

HABER MERKEZİ
Altınordu Ata’yı ziyaret edecek
İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, kuruluşunun 100. yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak kutlayacak. Cumhuriyet ile yaşıt İzmir temsilcisi Başkent'e çıkarma yaparak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Türkiye'nin dört bir yanında eğitim gören 1700 sporcunun yanı sıra antrenörler, yöneticiler ve Altınordu Voleybol Takımı sporcuları ile velileri, 22 Aralık Cuma günü saat 11.30'da Başkent'te bir araya gelecek. 50 metrelik dev Türk bayrağı taşıyacak sporcular, Anıtkabir'i bayraklarla beraber adeta kırmızı-beyaza boyayacak. Altınordu'nun misyonunu, "Bu toprakların çocuklarına hizmet etmek" olarak belirleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hayatımın son anına kadar bu toprakların çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
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