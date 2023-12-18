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Altınordu’da İlkan parlıyor

BERKE ÖZBAY
Altınordu’da İlkan parlıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 19 yaşındaki İlkan Sever attığı gollerle dikkatleri çekti. Kırmızı-lacivertlilerle bu sezon A takım heyecanı yaşayan İlkan, geride kalan süreçte 13 karşılaşmanın 12'sine ilk 11'de başlarken, rakip ağları 3 kez havalandırarak en skorer isimlerden olmayı başardı. İlkan'a ek olarak son haftalarda A takım kadrosunda şans bulan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Arslan da teknik ekibin yeni kozu oldu. Genç futbolcu ligde Diyarbekirspor (D) ve Van Spor FK müsabakalarında oyuna sonradan girdi. Ege'nin ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulacağı belirtildi.
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