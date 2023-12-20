Altınordu hayata döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, Doğanlar Stadı'nda konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 3-0'lık net bir skorla geçti ve ateş hattından çıktı. 15'te Yusuf Acer'in soldan içeri çevirdiği topa İlkan dokundu ve takımını öne geçirdi: 1-0. 20'de Berat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda kornere çeldi. 24'te Alperen Selvi'nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Yusuf Acer'i kaleci Hüseyin ceza sahası içinde düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 25'te topun başına geçen Devrim skoru 2-0'a taşıdı.

BİR GOLÜ DE SAYILMADI

35'te sağ kanatta topla buluşan Sami'nin orta-şut karışımı akıllı vuruşunu kaleci Hüseyin son anda kornere çeldi. 65'te Ramazan'ın kullandığı kornerde Hasan'ın dokunduğu top ağlarla buluştu ancak hakem elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 83'te oyuna üç dakika önce giren genç Ege'nin pasında topla buluşan Ramazan önce kaleciyi çalımladı, ardından skoru belirleyen golü attı: 3-0. Maçı Altınordu 3-0 kazandı.

KÜÇÜKTAKA'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, dün oynanan Karacabey Belediyespor karşısında zorunlu değişikliğe gitti. İzmir temsilcisinde Küçüktaka, son oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak ardından sakatlanarak sezonu kapatan Furkan Yöntem'in yerine Devrim'e ilk 11'de görev verdi.

GALİBİYET HASRETİNİ SONLANDIRDI

Oynadığı son 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılamayan Altınordu, dün Bursa temsilcisi karşısında 3 puana uzandı ve hasretini sona erdirdi. Son galibiyetini 28 Ekim'de deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-lacivertliler, 53 gün sonra yeşil zeminden mutlu ayrılan taraf olmayı başardı. İzmir ekibi bu süreçte 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken yaşanan kayıplar sonrası kendisini bir anda düşme potasında bulmuştu. Altınordu dünkü galibiyetle düşme potasından da kurtulmayı başardı.