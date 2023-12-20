Artık istikrar gerekli

Altınordu, altı haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak ve ateş hattından çıkmak hedefiyle sahaya çıktığı maçta orta sıralarda yer alan rakibi Karacabey Belediyespor'u zorlanmadan geçti. İzmir temsilcisi, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada bulduğu gollerle tam 53 gün sonra üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rakibine maç boyunca net bir gol fırsatı vermeyen kırmızı- lacivertliler, ilk düdükten itibaren eline aldığı oyunun hakimiyetini 90 dakikaya yaymasını bildi. Savunmadaki başarısına ek olarak hücum hattında da yakaladığı fırsatları gole çevirmeyi başardı ve yansıttığı oyunla düşme potasında yer almaması gerektiğini gösterdi. Dün her şey İzmir ekibinin istediği gibi gitti ancak kırmızı-lacivertlilerin en büyük sorunu istikrar. Altınordu zaman zaman iyi performanslar sergilese de bunu sürekli hale getirmesi lazım. Eğer istikrarı tutturur, bu oyununu kalan haftalara yaymayı başarabilirse düşme korkusunu pek fazla hissedeceğini sanmıyorum.