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Altınordu’da Özkan umutlu

Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Kadroda 19 altyapı patentli oyuncu var. Geleceği kendi evlatlarımızla inşa edeceğiz ve ligleri atlayacağız” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Özkan umutlu

Bİrinci Lig'den geçen sezon 9 yıllık mücadelesinin ardından düşen, bu sezon da 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'nin Athletic Bilbao'sunu yaratma hayalinden vazgeçmediğini söyledi. Kırmızı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde 2023 yılı için son yazısını kaleme alan Özkan, "Artık deve kuşu değiliz. Artık tamamen yetiştiriciyiz. Sahada evlatlarımız oynuyor. Öz kaynak oyuncularımıza maçlarda süre vermede yüzde 80 seviyesindeyiz" dedi. Özkan, takımların yabancı oyuncu oynatabildiği 1. Lig'de 9 sezon yerli futbolcularla mücadele ederek Türkiye'de bir ilki başardıklarını vurguladı.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAKTIK"

Özkan, "Halkımızın gönüllerine girdik, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Neredeyse Süper Lig'e çıkacaktık. Şu anda 25 kişilik A takım kadromuzda sadece 6 ağabey futbolcu var. 19 oyuncu kendi öz evlatlarımız. Her geçen sene bir önceki seneden daha iyi olacak. Böylece geleceği kendi evlatlarımızla inşa edeceğiz, kendi evlatlarımızla ligleri atlayacağız" cümlelerini kurdu.

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