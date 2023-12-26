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Haberler Altınordu Küçüktaka’nın takıma inancı tam

Küçüktaka’nın takıma inancı tam

HABER MERKEZİ
Küçüktaka’nın takıma inancı tam
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda Play-Off hattındaki Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka ikinci devrede çok daha iyi bir takım izleteceklerini ifade etti. Devreyi düşme hattının 1 puan ve 2 basamak üzerinde tamamlayan İzmir ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, "Geldiğimiz noktada çocuklardan çok umutluyum. İlk yarıda 2 topumuz direkten döndü, altıpastan gol kaçırdık. 4 net pozisyonu değerlendiremedik. Coşkulu bir takım olduk. Topladığımız puanın çok daha fazlasını hak ettik. İkinci yarıdan çok umutluyuz" diye konuştu.
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