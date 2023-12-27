Altınordu’da Abdullah gözde

2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını ateş hattının dışında tamamlayan Altınordu'da genç forvet Abdullah Soğucak transferin gözde isimlerinden oldu. İzmir temsilcisinde forma giyen 20 yaşındaki forvette 2. Lig'den 68 Aksaray Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve 3. Lig Pazarspor'un ilgisinin olduğu ifade edildi. Kırmızı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdullah, geçen sezon yükseldiği A takımda 1. Lig'de iki kupa, iki de lig müsabakasında görev yapmıştı. Yine geçen sezon ligin ikinci yarısında 3. Lig ekibi Bergama Belediyespor'a kiralanan kanat-forvet, oynadığı 9 müsabakada rakip ağları 2 kez sarsmayı başarmıştı.

13 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Altınordu altyapısından yetişen ve U19 takımıyla sergilediği performansla A takıma kadar yükselme başarısı gösteren genç golcünün yine ikinci yarıda başka bir ekibe kiralanması gündeme geldi. Bu sezon teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın 13 kez sahaya sürdüğü genç futbolcu takımına gol katkısı veremezken, daha fazla süre alabileceği bir ekibe kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.

KOCA ÇINAR 100 YAŞINDA

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt köklü kulübü Altınordu, 100. kuruluş yıldönümünü kutlamanın sevincini yaşıyor. İzmir'de 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu, geçen hafta 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında bin 700 kişilik kafileyle Anıtkabir'i ziyaret etmişti. İzmir temsilcisi bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutlama gerçekleştirirken, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Öte yandan Sait Altınordu Vapuru, etkinlik sırasında sirenler çalarak Altınordu'nun 100. yılını kutladı.

FOTOĞRAF: BERKE ÖZBAY