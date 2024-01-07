Altınordu’da Emre ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da ayrılıklar sürüyor. İlk yarı mücadele ettiği kadrosundan 5 oyuncu ile yollarını ayırıp, 2'de sakat veren kırmızı-lacivertli ekipte bir ayrılık daha yaşandı. İzmir temsilcisinin 22 yaşındaki orta sahası Emre Oymak, eski takımı Vanspor FK ile imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren ancak henüz resmi bir girişimde bulunmayan yönetim, arayışlarını sürdürüyor. Son olarak U19 takımından orta saha oyuncusu Ege'yi A takıma dahil eden Altınordu'da teknik ekibin altyapıda dikkat çeken başka gençleri de kadroya alabileceği ifade edildi. İzmir ekibi, bugün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda U19 takımı ile antrenman maçı yapacak.