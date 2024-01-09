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Altınordu terleyecek

HABER MERKEZİ
Altınordu terleyecek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi ateş hattının hemen üzerinde tamamlayan Altınordu'da 8 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İzmir ekibinde altyapı patentli genç oyuncular Yusuf Can, Alperen, Altar Han, Furkan Metin ve Rahmi'nin yanı sıra Yusuf Acer, Devrim ve Onur mayıs ayında serbest kalacak. İzmir temsilcisi bu isimlerle yeniden anlaşma sağlayamazsa kadrosunun büyük bölümünü değiştirmek zorunda kalacak. Kırmızı-lacivertlilerin özellikle kendi gençleriyle sezon bitmeden yeniden anlaşma zemini araması bekleniyor. Sezon başındaki kadrosundan Ali Özgün, Arif, Mert, Emre ve Keni Var'ı eleyen Altınordu, ara transfer döneminde gelecek vadeden en az 3-4 isimle el sıkışmayı planlıyor.
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