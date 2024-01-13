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Haberler Altınordu En centilmen Altınordu oldu

En centilmen Altınordu oldu

HABER MERKEZİ
En centilmen Altınordu oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu ilk yarıyı düşme hattının 1 puan ve 2 basamak üzerinde tamamlamasına rağmen Fair-Play sıralamasında zirvede yer alarak alkış topladı. İzmir temsilcisi çıktığı 18 karşılaşmada 31 sarı kart görürken, kırmızı- lacivertli ekipte kırmızı kart gören futbolcu olmadı. Fair-Play sıralamasına göre Altınordu en az kart gören takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganıyla hareket eden Altınordu'nun Fair-Play olgusunu ligde sahaya yansıtması yönetimi ve teknik ekibi gururlandırdı. Kırmızı-lacivertli takımın ikinci yarıda da centilmence mücadele etmeye devam edeceği ifade edildi.
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