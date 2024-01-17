A.Ordu’da giden çok, gelen yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına Nazilli Belediyespor deplasmanında aldığı beraberlikle start veren ve ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altınordu, geride kalan süreçte kadrosuna takviye yapmadı. Sezonun hemen başında gurbetçi forvet Ali Özgün ile vedalaşan, devre arasında ise kaptan Arif Morkaya, Mert Özmen, Emre Oymak ve Keni Var Uzun ile yolları ayıran kırmızı- lacivertliler, henüz transfer yapmazken gidenlerin yerini henüz dolduramadı. İzmir temsilcisinde bu isimlere ek olarak sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan takımın en önemli isimlerinden Altar Han Hidayetoğlu ve Furkan Yöntem'in de kalan maçlarda forma giyemeyecek olmasına rağmen yönetimden hala bir hamle gelmedi.