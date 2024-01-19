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Haberler Altınordu Altınordu’da Arif’e talip var

Altınordu’da Arif’e talip var

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Arif’e talip var
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da Arif Morkaya'ya talip var. Kırmızılacivertli ekipte bu sezon 15 maça çıkan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, İskenderunspor'un radarına girdi. Önümüzdeki günlerde sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, oyuncudan olumlu dönüş alırsa İzmir ekibinin kapısını çalacak. Tecrübeli oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemeyen Akdeniz temsilcisi, Başkan Seyit Mehmet Özkan'dan transferin gerçekleşmesi için kolaylık isteyecek. Transferin detaylarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
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