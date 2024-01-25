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Haberler Altınordu Altınordu ilk hamlesini yaptı

Altınordu ilk hamlesini yaptı

HABER MERKEZİ
Altınordu ilk hamlesini yaptı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sessizliğini bozdu ve ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı. İzmir temsilcisi sezonun ilk yarısında Sarıyer'de forma giyen ön libero Eray Ataseven'le sezon sonuna kadar anlaştı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da hazır bulundu. Manisa FK'da futbola başlayan 31 yaşındaki oyuncu kariyerinde Manisaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, 1461 Trabzon FK ve Boluspor'da da top koşturdu. Kulüpten, "Eray Ataseven'e hoş geldin diyor, Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" mesajı paylaşıldı.
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