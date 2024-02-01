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Altınordu 90’da yıkıldı

Kırmızı-lacivertliler Ankara Demir’e son dakikada yediği golle yenildi.

HABER MERKEZİ
Altınordu 90’da yıkıldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Altınordu, zorlu Ankara Demirspor deplasmanında son dakikada yediği golle yıkıldı. 41 ve 59'da yediği gollerle 2 farklı geriye düşen kırmızı- lacivertliler, maçı bırakmadı. 71'de Ege Arslan ve 75'te Hasan Berat'ın golleriyle skora denge geldi. Ancak son sözü 90'da Mustafa Fettahoğlu söyledi ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 17 puanla ve averajla düşme hattının üzerinde konumlandı. Ankara temsilcisi ise puanını 33'e yükselterek Play-Off iddiasını sürdürdü.
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