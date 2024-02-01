Altınordu 90’da yıkıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Altınordu, zorlu Ankara Demirspor deplasmanında son dakikada yediği golle yıkıldı. 41 ve 59'da yediği gollerle 2 farklı geriye düşen kırmızı- lacivertliler, maçı bırakmadı. 71'de Ege Arslan ve 75'te Hasan Berat'ın golleriyle skora denge geldi. Ancak son sözü 90'da Mustafa Fettahoğlu söyledi ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 17 puanla ve averajla düşme hattının üzerinde konumlandı. Ankara temsilcisi ise puanını 33'e yükselterek Play-Off iddiasını sürdürdü.