Altınordu’da Keni elde kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen santrfor Keni Var Uzun elde kaldı. Sezon başında transfer edilen 1.96'lık gurbetçi futbolcuyu bazı kulüplerin bonservisiyle satın almak istediği ancak yönetimin Keni'yi kiralık vermeyi düşündüğü belirtildi. İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen 24 yaşındaki forvetin transferi gerçekleşmeyince Keni'nin A takımda kalmasına karar verildi. İzmir'e dönen forvet oyuncusu A takımla antrenmanlara başladı.