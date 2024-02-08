Altınordu’dan ikinci hamle

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemindeki ikinci takviyesini yaptı. İzmir temsilcisi Vanspor FK'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurcan Güler'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İzmirspor'da futbola başlayıp Akhisarspor'da profesyonel olan Onurcan kariyerinde Menemen FK, Bodrum FK, Muğlaspor, 1922 Konyaspor, Afyonspor, Zonguldak Kömürspor ve Uşakspor'da da oynadı. İlk yarıda Vanspor formasıyla 2. Lig'de 7 maça çıkan tecrübeli oyuncu, kupada ise 1 kez görev yaptı. Altınordu dış transferde daha önce Sarıyer'den ön libero Eray Ataseven'i kadrosuna katmıştı. Altınordu, bu hafta derbide Bucaspor 1928'e konuk olacak.