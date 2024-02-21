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Altınordu ilkleri yaşadı

HABER MERKEZİ
Altınordu ilkleri yaşadı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup ederek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 3'ten 5'e çıkaran 23 puanlı 15. sıradaki Altınordu, geride kalan haftada ilkleri yaşadı. Bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başaran İzmir temsilcisi ilk defa iç sahada 2'de 2 yaparak seri yakaladı. Maçın henüz 6. dakikasında kalesinde gol gören kırmızı-lacivertliler, 44. dakikada Rahmi'nin skoru 1-1'e getirdi. Altyapıdan yetişen stoper Rahmi, Altınordu formasıyla profesyonel kariyerindeki ilk golünü atmayı başardı. Kırmızı-lacivertli formayla 1. Lig'de 49 müsabakada görev yapan 21 yaşındaki savunmacı, 2. Lig'deki 14. maçında golle tanıştı. Altınordu'yu 76. dakikada attığı golle galibiyete taşıyan altyapı patentli 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Arslan ise kariyerindeki 2. golünü kaydetti.
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