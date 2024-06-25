Altınordu’da program netleşti

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altınordu'nun hazırlık programı belli oldu. İzmir temsilcisi 1 Temmuz'da Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde top başı yapacak. Kırmızı-lacivertliler tesislerde saat 15.00'te toplanıp, 18.00'de ilk antrenmanına çıkacak. Torbalı'da 10 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan Altınordu, 5 günlük iznin ardından 16 Temmuz'da ikinci etap kampı için Kocaeli Kartepe'ye gidecek. Kartepe'de 10 günlük bir kamp yapacak İzmir ekibi, 3 gün izin yapıp sonrasında 30 Temmuz'da tekrar Torbalı'da üçüncü etap çalışmalarına başlayacak. Altınordu'nun kamp döneminde oynayacağı özel maçların programı daha sonra netleşecek.