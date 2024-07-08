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Altınordu’nun gençleri kapış kapış

HABER MERKEZİ
Altınordu’nun gençleri kapış kapış
TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da sözleşmeleri sona erdikten sonra yolların ayrıldığı 2 genç futbolcu 1'inci Lig'e transfer oldu. İzmir temsilcisi ile vedalaşan 2 isimden 23 yaşındaki stoper Alperen Selvi, ligin yeni ekibi Iğdır FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 11 maçta 3 gol attıktan sonra çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu ilk yarıda kapatan aynı yaştaki sol kanat oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu'nun ise Esenler Erokspor'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Altar Han'ın da önümüzdeki günlerde resmi imza atması bekleniyor.
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