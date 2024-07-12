Altınordu’dan bir transfer daha

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, kadrosunu en son Uşakspor'da forma giyen ön libero Halil Can Cemali ile güçlendirdi. İzmir ekibi, 21 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

HALİL CAN CEMALİ KİMDİR?

10 Şubat 2003 İstanbul doğumlu yeni transfer, futbola Başakşehir altyapısında başladı ve aynı takımın genç takımlarında forma giydi. Hatayspor U19, Yeni Çarşı SK U19 takımlarından sonra Şanlıurfaspor'da profesyonel olan Halil Cam Cemali, Sivas 4 Eylül ve Uşakspor formaları giydi. Geçen yıl devre arasında Uşakspor'a transfer olan 1.79 cm uzunluğundaki yeni transfer, Uşakspor forması ile 8 maça çıktı ve bu maçların hepsine ilk 11'de başladı. Halil Can Cemali, Uşakspor forması ile de bir gole imza koydu.